Advertising
Politica· 1 min citire
Donald Trump susține că Vladimir Putin simte presiunea SUA: „Vrea să încheie războiul. Suntem în negocieri”
Donald Trump
Publicat7 iul. 2026, 08:45
Sursărealitatea.net
Înaintea summitului de la Ankara, președintele american, Donald Trump, dezvăluie ce a discutat cu Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă a spus că atât, Ucraina, cât și Rusia, vor să pună capăt războiului și a dezvăluit că negocierile sunt în curs de desfășurare, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 09:42Summitul NATO de la Ankara. Trump ajunge în Turcia cu presiuni majore pentru „NATO 3.0”. Ce agendă are Nicușor Dan - LIVE
- 08:47Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Sorin Grindeanu încearcă să dea vina pe AUR pentru un guvern pe care PSD l-a votat și l-a susținut până astăzi”
- 07:40Summit NATO crucial, la Ankara. Președintele Nicușor Dan participă la întâlnirea liderilor lumii
- 21:27Reacție vehementă a lui Dominic Fritz după ce viceprimarul Timișoarei a pierdut procesul cu ANI
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News