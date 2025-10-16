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Politica· 2 min citire
EXPLOZIE ÎN COALIȚIE! DANIEL ZAMFIR, ATAC DUR LA MINISTRA MEDIULUI: „SUNTEM ÎN RĂZBOI, BUZOIANU!”
EXPLOZIE ÎN COALIȚIE! DANIEL ZAMFIR, ATAC DUR LA MINISTRA MEDIULUI: „SUNTEM ÎN RĂZBOI, BUZOIANU!”
Tensiunile din coaliția de guvernare au ajuns la un nivel maxim.
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