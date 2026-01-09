Armata Elveției confirmă pentru Realitatea Plus: avionul președintelui Nicușor Dan a fost escortat într-o misiune de rutină, nu ca gest de mulțumire – DOCUMENT

Armata Elveției a confirmat pentru Realitatea Plus că aeronava în care se afla președintele Nicușor Dan a fost escortată în spațiul aerian elvețian în cadrul unei misiuni de rutină, și nu ca un gest oficial de mulțumire pentru sprijinul acordat după tragedia din Crans-Montana, așa cum a afirmat președintele României.

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