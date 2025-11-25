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Politica· 1 min citire
Anca Alexandrescu, hărțuită din nou de reporterii Ghiță TV. Anca Alexandrescu: „Știu că vă dă afară dacă nu mă atacați” – VIDEO
Anca Alexandrescu, hărțuită din nou de reporterii Ghiță TV. Anca Alexandrescu: „Știu că vă dă afară dacă nu mă atacați” – VIDEO
Unul dintre reporterii de la „goarna” fugarului Ghiță a fost din nou pe urmele Ancăi Alexandrescu
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