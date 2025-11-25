Politica· 1 min citire

Anca Alexandrescu, hărțuită din nou de reporterii Ghiță TV. Anca Alexandrescu: „Știu că vă dă afară dacă nu mă atacați” – VIDEO

Anca Alexandrescu, hărțuită din nou de reporterii Ghiță TV. Anca Alexandrescu: „Știu că vă dă afară dacă nu mă atacați” – VIDEO

Anca Alexandrescu, hărțuită din nou de reporterii Ghiță TV. Anca Alexandrescu: „Știu că vă dă afară dacă nu mă atacați” – VIDEO

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 25 nov. 2025, 14:25

Unul dintre reporterii de la „goarna” fugarului Ghiță a fost din nou pe urmele Ancăi Alexandrescu

Unul dintre reporterii de la „goarna” fugarului Ghiță a fost din nou pe urmele Ancăi Alexandrescu și a hărțuit-o cu întrebări până seara târziu.

Candidata independentă la Primăria Capitalei i-a răspuns însă cu calm.

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