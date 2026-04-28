Rata șomajului a scăzut la 3,25% în martie 2026. Câți români sunt fără loc de muncă

Sursă: realitatea.net

Rata șomajului înregistrat la nivel național a coborât la 3,25% la sfârșitul lunii martie 2026, în scădere cu 0,09 puncte procentuale față de februarie și cu 0,07 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat marți Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

La 31 martie 2026, numărul total al șomerilor înregistrați era de 259.969 de persoane, dintre care 59.419 erau șomeri indemnizați și 200.550 neindemnizați.

Față de luna precedentă, numărul șomerilor indemnizați a scăzut cu 2.884 de persoane, iar cel al șomerilor neindemnizați cu 4.689 de persoane.

Mediu rural, sursa principală a șomajului

Din punct de vedere al mediului de rezidență, disparitatea rămâne semnificativă: 190.592 de șomeri provin din mediul rural, față de doar 69.377 din mediul urban. La nivel de gen, bărbații sunt ușor mai numeroși, 134.503 față de 125.466 de femei.

Persoanele în vârstă, cele mai afectate

Cea mai mare categorie de șomeri o reprezintă persoanele cu vârsta de peste 55 de ani (64.496), urmată de grupa 40–49 de ani (63.389). Cel mai mic număr de șomeri se înregistrează în rândul tinerilor între 25 și 29 de ani (15.388).

Educația, factor-cheie

Potrivit ANOFM, șomerii fără studii sau cu educație primară reprezintă 29,85% din totalul înregistrat, cei cu studii gimnaziale — 34,54%, iar absolvenții de studii universitare, doar 4,69%.