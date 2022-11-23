Cereri de finanţare aprobate pentru primăriile Dobroteşti şi Călineşti, prin componenta Fondul Local din PNRR

Ministerul Dezvoltării finanţează 341 de noi investiţii, în 238 de localităţi din România, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)-anunţă ministrul dezvoltării, Cseke Attila.
Lista proiectelor finanţate, în valoare totală de 1.826.496.722,18 lei, a fost publicată pe site-ul www.mdlpa.ro. Proiectele au fost depuse în cadrul celor două runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovării şi Fondul Local din PNRR.
Pe lista data publicităţii, se află şi două comune din judeţul Teleorman. Este vorba despre localităţile Călineşti- Creşterea siguranţei şi a gradului de confort pentru cetăţeni prin implementarea de infrastructure inteligente -şi Dobroteşti, proiectul ce urmează a fi implementat facând referire la construirea de locuinţe nZEB pentru tineri. Astfel, pentru Valul Renovării, au fost aprobate 88 de noi proiecte, în valoare totală de 741.424.809,42 lei, depuse de 39 autorităţi locale pentru lucrări de eficientizare energetică şi asigurarea siguranţei seismice şi la incendiu a blocurilor de locuinţe şi a clădirilor publice.
Pentru Fondul Local, au fost aprobate 253 de noi proiecte, în valoare totală de 1.085.071.912,76 lei, depuse de 199 de autorităţi locale pentru proiecte care vizează realizarea de sisteme inteligente de management local, piste pentru biciclete, achiziţionarea de mijloace de transport electrice şi staţii de reîncărcare pentru autovehicule electrice, construirea de locuinţe pentru tineri şi de serviciu pentru specialişti, precum şi realizarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi planificarea urbană.
Aceste 341 proiecte li se alătură celor 4.393 aprobate începând din luna octombrie şi celor 440 pentru care au fost semnate deja contractele de finanţare prin cele două componente, ceea ce reprezintă un total de 5.174 de proiecte aprobate până în prezent.