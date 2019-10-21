Bursă productivă! 115 absolvenți au fost selectați pentru angajare

115 persoane din județul Telorman au fost selectate în vederea încadrării în muncă, în urma organizării Bursei locurilor de muncă pentru absolvenţi.
În vederea participării, la Bursa Locurilor de Muncă, au fost contactati aproximativ 850 agenţi economici, fiind identificate 568 locuri de munca vacante.Evenimentul s-a adresat atât absolvenților promoției 2019, dar și celorlalte persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau care doresc să se reorienteze profesional.La eveniment au participat 198 absolvenți promoția 2019, fiind selectați 115 în vederea încadrării în muncă.De asemenea, la ”Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți” s-au prezentat 36 agenți economici care au interacționat în mod direct cu 485 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.În cadrul acestui eveniment, atât absolvenții, cât și celelalte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au obținut informații suplimentare, referitoare la cursurile de formare profesională derulate de către Agenție, la facilitățile acordate în cazul angajării și la ocuparea unui loc de muncă în străinătate prin intermediul rețelei EURES.În acest sens au fost amenajate standuri separate pentru activitățile de mediere, consiliere privind cariera, formare profesională, acordarea de informații privind alcătuirea unui CV, a unei scrisori de intenție precum și alte tehnici de identificare a unui loc de muncă și au fost distribuite pliante, broșuri, flyere pentru promovarea serviciilor oferite de AJOFM Teleorman, precum și a proiectelor implementate.De asemenea, la eveniment au participat reprezentanți ai Centrului Militar Județean Teleorman care au prezentat oferta educatională pentru anul viitor și au distribuit pliante de promovare.