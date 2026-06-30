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Politica· 1 min citire
Marcel Ciolacu, despre economia României: „Problema nu este deficitul, ci prăbușirea consumului”
Marcel Ciolacu
Fostul premier Marcel Ciolacu, în prezent președinte al Consiliului Județean Buzău, susține că România nu este în pericol iminent de a fi retrogradată în categoria „junk” de marile agenții de rating, însă avertizează că un blocaj politic de durată ar putea schimba această perspectivă.
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