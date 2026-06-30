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Politica· 1 min citire
George Simion anunță demararea procedurilor de suspendare a președintelui: „Venim cu multe vești bune!”
George Simion
Liderul AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va începe procedurile pentru suspendarea președintelui României, Nicușor Dan. Declarația a fost făcută în mediul online, iar conducerea AUR urmează să stabilească pașii politici pentru perioada următoare.
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