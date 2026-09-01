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Economie· 1 min citire
ANAF le bagă plan inspectorilor: cine nu face norma pierde din salariu
Serviciul ANAF Antifraudă
Publicat1 sept. 2026, 07:35
SursăRealitatea.net
ANAF schimbă regulile jocului pentru inspectorii fiscali: de la 1 ianuarie anul viitor, fiecare angajat va lucra cu indicatori de performanță clari, iar rezultatele vor conta direct la salariu. Cine nu își îndeplinește norma va fi penalizat, iar cei care depășesc planul vor fi recompensați.
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