Bulgaria a scumpit vinieta. Cât plătesc românii care merg cu mașina spre Grecia

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 aug. 2026, 17:23

Românii care merg cu mașina în Bulgaria sau tranzitează țara spre Grecia și Turcia plătesc mai mult pentru utilizarea drumurilor taxate. De la 1 august 2026, Bulgaria a majorat cu aproximativ 30% tarifele pentru vinietele electronice destinate vehiculelor de până la 3,5 tone.

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