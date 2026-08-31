România a atras 5 miliarde de euro pentru Transporturi prin PNRR. Câți kilometri de autostradă au fost finalizați

România a finalizat peste 250 de kilometri de autostradă prin proiecte finanțate din PNRR, potrivit bilanțului prezentat de Ministerul Transporturilor la închiderea programului.
Instituția susține că a atras aproximativ 5 miliarde de euro pentru proiecte de infrastructură, bani care au fost transformați în lucrări pe șosele și căi ferate.
Peste 250 km de autostradă
Potrivit datelor prezentate de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma, proiectele finanțate prin PNRR au dus la finalizarea a peste 250 de kilometri de autostradă.
Printre cele mai importante investiții se află Autostrada Moldovei, care leagă Moldova de București și pentru care mai multe tronsoane au fost deschise circulației.
Ministerul susține că investițiile au redus timpul de deplasare și au îmbunătățit siguranța rutieră pe sectoarele finalizate.
Investiții și în infrastructura feroviară
Banii din PNRR nu au fost direcționați doar către autostrăzi. Bilanțul Ministerului Transporturilor indică aproximativ 200 de kilometri de magistrale feroviare aflate într-un stadiu avansat de modernizare și circa 500 de kilometri de cale ferată reînnoiți.
Au fost modernizate, de asemenea, peste 50 de locomotive și 65 de vagoane. Programul a finanțat și lucrări destinate creșterii siguranței pe drumurile din România.
Potrivit datelor prezentate de Ministerul Transporturilor, au fost eliminate 122 de puncte negre, considerate zone cu risc ridicat de producere a accidentelor.
Autoritățile susțin că efectele acestor investiții sunt deja vizibile pentru șoferii și pasagerii care folosesc infrastructura modernizată.
Ce urmează după PNRR
Închiderea PNRR nu înseamnă și oprirea investițiilor în infrastructură. Ministerul Transporturilor susține că proiectele începute trebuie continuate cu alte surse de finanțare europeană și națională.
Printre acestea se numără fondurile europene disponibile pentru următoarea perioadă, dar și mecanismul SAFE.
Bilanțul marchează astfel finalul unei etape importante pentru infrastructura României, dar și transferul mai multor proiecte către alte programe de finanțare.