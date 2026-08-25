Moaștele Sfântului Vasile cel Mare, în România. Pelerinaj la Mănăstirea Pantocrator din Teleorman

Publicat 25 aug. 2026, 09:07 Actualizat 25 aug. 2026, 09:14 Sursă Realitatea PLUS

Pelerinaj în județul Teleorman. Moaștele Sfântului Vasile cel Mare, aduse pentru prima dată în România, ajung săptămâna viitoare, pe 28 august, la ora 13:00, la Mănăstirea Pantocrator, anunță Patriarhia Română.

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