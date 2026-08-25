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Moaștele Sfântului Vasile cel Mare, în România. Pelerinaj la Mănăstirea Pantocrator din Teleorman

Scris deIulian Budusan
Publicat25 aug. 2026, 09:07
Actualizat25 aug. 2026, 09:14
SursăRealitatea PLUS

Pelerinaj în județul Teleorman. Moaștele Sfântului Vasile cel Mare, aduse pentru prima dată în România, ajung săptămâna viitoare, pe 28 august, la ora 13:00, la Mănăstirea Pantocrator, anunță Patriarhia Română.

Eveniment religios de o amploare deosebită în județul Teleorman. Cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Alexandru (30 august) — ocrotitorul Catedralei Episcopale din Alexandria și al întregului ținut — precum și cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, credincioșii sunt așteptați la un pelerinaj istoric.

Programul sfintele moaște la Mănăstirea Pantocrator

În data de 28 august, la ora 13:00, va sosi pentru prima dată în România mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Sfintele moaște vor fi depuse spre închinare la Mănăstirea Pantocrator.

Moștenirea duhovnicească a Sfântului Vasile cel Mare

Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, mare părinte al Bisericii din secolul al IV-lea, a lăsat creștinătății o comoară spirituală și socială neprețuită:

  • Rugăciuni de izbăvire: Molitfele Sfântului Vasile cel Mare, folosite pentru alungarea duhurilor necurate.

  • Liturghia Sfântului Vasile: Una dintre cele mai importante rânduieli liturgice ale Bisericii Ortodoxe.

  • Pionierat în filantropie: A pus bazele asistenței sociale bisericești prin înființarea primelor spitale, aziluri pentru bătrâni și orfelinate, cunoscute sub numele de „Vasiliade”.

Pelerinajul oferă o ocazie unică credincioșilor din întreaga țară de a se închina la una dintre cele mai importante relicve ale lumii creștine.

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