Economie· 1 min citire

Biciclete și trotinete în valoare de mii de euro au fost confiscate de polițiștii de frontieră

FOTO: Poliția de Frontieră

FOTO: Poliția de Frontieră

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 31 aug. 2026, 11:59

Bunuri estimate la 45.000 de lei, găsite în două microbuze pe autostrada A1. Cercetări pentru tăinuire

În data de 31 august 2026, polițiștii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac, județul Arad, au desfășurat controale aleatorii pe autostrada A1.

Au fost oprite două microbuze înmatriculate în Bulgaria, conduse de doi cetățeni bulgari, în vârstă de 29 și 36 de ani.

În compartimentul de marfă au fost găsite cinci biciclete (dintre care două electrice) și șase trotinete electrice, pentru care șoferii nu au putut prezenta documente de proveniență. Bunurile, evaluate la circa 45.000 de lei, au fost ridicate, iar persoanele au fost conduse la sediul instituției pentru cercetări.

Polițiștii de frontieră au demarat ancheta sub aspectul infracțiunii de tăinuire, urmând să dispună măsurile legale la finalizarea verificărilor.

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