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Economie· 1 min citire
Biciclete și trotinete în valoare de mii de euro au fost confiscate de polițiștii de frontieră
FOTO: Poliția de Frontieră
Bunuri estimate la 45.000 de lei, găsite în două microbuze pe autostrada A1. Cercetări pentru tăinuire
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