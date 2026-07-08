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Scandal uriaș în sistemul penitenciar! Doi polițiști ar fi aplicat o „corecție” autorului crimei din Grădina Botanică

Poliția penitenciară

Poliția penitenciară

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 16:27

Doi agenți de poliție penitenciară de la Penitenciarul Rahova au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de tortură asupra unui deținut. Potrivit unor surse judiciare, victima este tânărul condamnat pentru crima comisă în 2023 în Grădina Botanică din Craiova.

Doi agenți, acuzați de tortură

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat trimiterea în judecată a doi polițiști de penitenciar, în vârstă de 21 și 26 de ani. Procurorii susțin că aceștia ar fi supus un deținut unor acte de violență extremă, fiind cercetați pentru infracțiunea de tortură.

Conform unor surse din anchetă, persoana vătămată este Mario Alexandru Fojică, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru uciderea unei adolescente și rănirea gravă a prietenului acesteia, în atacul din iunie 2023 din Grădina Botanică din Craiova.

Anchetatorii: Deținutul ar fi fost agresat ore în șir

Potrivit procurorilor, după încarcerarea la Penitenciarul Rahova, cei doi agenți i-ar fi aplicat o așa-zisă „corecție” pentru fapta comisă.

Ancheta arată că tânărul ar fi fost lovit în repetate rânduri cu pumnii și picioarele, iar asupra lui ar fi fost folosit inclusiv un ciocan. De asemenea, gardienii sunt acuzați că l-ar fi încurajat și pe colegul de celulă al deținutului să participe la agresiune.

Un asistent medical, trimis și el în judecată

În același dosar a fost deferit justiției și un asistent medical al Penitenciarului Rahova, în vârstă de 34 de ani.

Acesta este acuzat de favorizarea făptuitorului și fals intelectual, procurorii susținând că ar fi avut cunoștință despre agresiunile la care fusese supus deținutul, însă nu a sesizat autoritățile și ar fi consemnat date nereale în documentele medicale.

Dosarul urmează să fie analizat de instanță, iar acuzațiile formulate de procurori vor fi verificate în cadrul procesului. Persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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