Publicat 20 nov. 2026, 11:42 Sursă realitatea.net

O greșeală aparent banală a scos la iveală una dintre cele mai secrete structuri de spionaj ale Rusiei, creată pentru răpiri, asasinate și operațiuni de sabotaj în afara granițelor. O rețea care număra aproximativ 500 de ofițeri și care folosea metode avansate de protejare a comunicațiilor a ajuns în atenția FBI din cauza Google Translate. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, prezintă cum au reușit anchetatorii americani să descopere planurile agenților ruși și recompensele de milioane de dolari oferite pentru eliminarea unor opozanți ai Moscovei.

Distribuie articolul