Alertă de cutremur pe telefon. De ce unii români au fost avertizați, iar alții nu. Ce trebuie să verifici
Alertă de cutremur pe telefon / FOTO: AI
De ce unii români au primit alertă de cutremur pe telefon, iar alții nu? Află de ce nu a fost emis RO-ALERT și ce setări trebuie să verifici pe Android.
Cutremurul produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea a trezit numeroși români, însă nu toți au primit o avertizare pe telefon. În timp ce unii utilizatori de Android au fost alertați printr-un mesaj însoțit de un sunet puternic, alții nu au primit nicio notificare. Diferența are legătură cu sistemul Google de detectare a cutremurelor, dar și cu setările dispozitivelor. Iată de ce nu a fost transmis un mesaj RO-ALERT și ce trebuie să verifici pe telefon.
De ce unii români au primit alertă de cutremur, iar alții nu
Notificările apărute pe telefoanele unor utilizatori în jurul orei 02:49 nu au fost transmise prin sistemul național RO-ALERT, ci prin Android Earthquake Alerts, tehnologia dezvoltată de Google pentru detectarea și avertizarea populației în cazul producerii unor cutremure.
Sistemul utilizează senzorii integrați în telefoanele mobile pentru a identifica mișcările specifice unui seism și pentru a transmite notificări persoanelor aflate în zonele în care sunt estimate efecte importante.
Faptul că unii români au primit avertizarea, în timp ce alții nu au fost anunțați, poate avea mai multe explicații.
Printre motivele pentru care notificarea nu ajunge pe telefon se numără:
Funcția de alertare în caz de cutremur este dezactivată din setările dispozitivului.
Telefonul nu este compatibil cu această tehnologie.
Dispozitivul nu are acces la internet în momentul transmiterii notificării.
Intensitatea estimată a mișcărilor seismice în zona respectivă nu justifică emiterea unei alerte.
Notificarea nu a putut fi livrată la timp din cauza unor limitări tehnice.
Astfel, chiar și două persoane aflate în aceeași locuință pot avea experiențe diferite: una poate primi o avertizare sonoră, în timp ce cealaltă nu primește nicio notificare.
Cum funcționează sistemul Google de alertare la cutremur
Android Earthquake Alerts folosește accelerometrele telefoanelor mobile pentru a identifica vibrațiile care pot indica producerea unui cutremur.
Atunci când mai multe dispozitive detectează simultan mișcări asemănătoare celor produse de un seism, datele sunt transmise către serverele Google. Informațiile sunt analizate pentru a estima zona în care s-a produs cutremurul și intensitatea mișcărilor seismice.
Este important de precizat că sistemul nu prezice cutremurele înainte ca acestea să înceapă. Tehnologia identifică primele unde seismice și poate transmite avertizări înainte ca undele mai puternice să ajungă în anumite zone.
În funcție de distanța față de epicentru și de momentul în care sunt analizate datele, notificarea poate ajunge înainte ca oamenii să simtă cele mai puternice mișcări, în timpul cutremurului sau chiar după producerea acestuia.
De ce unele telefoane au emis o alarmă puternică în timpul nopții
Nu toate notificările transmise de sistemul Google au același nivel de alertare.
În funcție de intensitatea estimată a cutremurului în zona în care se află utilizatorul, pot fi transmise notificări diferite.
În situațiile în care este estimată o intensitate mai ridicată, telefonul poate afișa o avertizare prioritară, care ocupă întregul ecran și este însoțită de un sunet puternic. Acest tip de notificare poate fi afișat inclusiv atunci când dispozitivul este setat pe modul „Nu deranja”.
Alte avertizări sunt mai discrete și oferă informații despre posibilitatea producerii unor mișcări seismice, fără să declanșeze aceeași alarmă sonoră.
Prin urmare, diferențele dintre notificările primite de utilizatori nu sunt determinate exclusiv de magnitudinea cutremurului, ci și de intensitatea estimată a mișcărilor seismice în fiecare zonă.
De ce nu a fost emis RO-ALERT după cutremurul din Vrancea
Absența unui mesaj RO-ALERT a generat numeroase întrebări în rândul românilor care au primit notificări de cutremur prin sistemul Google.
Explicația este că Android Earthquake Alerts și RO-ALERT sunt două sisteme independente, cu mecanisme diferite de funcționare.
Tehnologia Google detectează automat mișcările seismice prin intermediul senzorilor telefoanelor mobile și poate transmite avertizări în funcție de intensitatea estimată a acestora.
În schimb, RO-ALERT este sistemul național administrat de autoritățile române și este utilizat pentru avertizarea populației în cazul unor situații de urgență.
RO-ALERT nu este un sistem de predicție a cutremurelor și nu transmite în mod obișnuit notificări înainte de producerea unui seism.
Prin urmare, faptul că anumite telefoane au emis o alarmă Google, fără ca utilizatorii să primească și un mesaj RO-ALERT, nu înseamnă automat că sistemul național a fost defect.
Cum activezi alerta de cutremur pe telefonul Android
Dacă ai un telefon Android și nu ai primit notificarea în timpul ultimului cutremur, este recomandat să verifici dacă funcția de avertizare seismică este disponibilă și activată.
Pentru a face acest lucru, urmează câțiva pași:
Deschide meniul „Setări” al telefonului.
Accesează secțiunea „Siguranță și urgență”.
Caută opțiunea „Alerte de cutremur”.
Verifică dacă funcția este activată.
În funcție de modelul telefonului și de versiunea sistemului de operare, această opțiune poate fi găsită și în meniul „Locație”.
De asemenea, este important să verifici dacă dispozitivul are acces la internet și dacă este compatibil cu serviciul Google de avertizare seismică.
România beneficiază de tehnologia Android Earthquake Alerts din februarie 2022.
Ce magnitudine a avut cutremurul din România și unde s-a simțit
Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea, a avut magnitudinea revizuită de 5,7.
Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 120,8 kilometri și a avut intensitatea VI pe scara Mercalli.
Epicentrul a fost localizat la aproximativ 48 de kilometri sud de Focșani, 61 de kilometri sud de Buzău și 74 de kilometri est de Brașov.
Cutremurul a fost resimțit în mai multe zone ale țării, inclusiv în București.
După producerea seismului, echipajele de pompieri au efectuat verificări în mai multe județe pentru a identifica eventuale pagube. În județul Galați au fost înregistrate cinci apeluri la 112 de la persoane speriate de mișcările seismice, însă nu au fost semnalate situații de urgență.
La momentul publicării informațiilor, autoritățile nu anunțaseră pagube materiale sau persoane rănite.
Important: Chiar dacă telefonul nu a emis nicio alertă, acest lucru nu înseamnă că dispozitivul este defect sau că nu te-ai aflat într-o zonă în care s-a resimțit cutremurul. Sistemele de avertizare au limite tehnice, iar cea mai importantă măsură rămâne cunoașterea regulilor de protecție în timpul unui seism.
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