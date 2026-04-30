Legea care interzice cumulul pensiei cu salariul a fost adoptată. Bolojan cere Parlamentului vot de urgență

Sursă: realitatea.net

Premierul Ilie Bolojan a anunțat adoptarea, în ședința de Guvern, a proiectului de lege care vizează interdicția cumulului dintre pensiile necontributive și salariul în sistemul bugetar. Șeful Executivului a făcut totodată un apel către Parlament pentru ca actul normativ să fie dezbătut și aprobat în regim de urgență.

Măsura vizează în special angajații din sectorul public care beneficiază de pensii de serviciu, urmând să introducă o opțiune clară între pensionare și continuarea activității în sistem.

Bugetarii cu pensii speciale vor trebui să aleagă

Potrivit prevederilor anunțate, angajații din sistemul bugetar care încasează pensii de serviciu, adică pensii necontributive, vor fi obligați să opteze între ieșirea definitivă din activitate și rămânerea în sistem.

În cazul în care aleg să continue activitatea, aceștia nu vor mai încasa integral pensia, ci doar 15% din valoarea acesteia.

Reguli noi și pentru pensiile contributive

În cazul bugetarilor care beneficiază de pensii contributive se introduc noi reguli. Aceștia vor putea cumula pensia cu salariul doar până la vârsta de 70 de ani.

După împlinirea acestei vârste, menținerea în sistem va fi posibilă doar cu acordul ordonatorului de credit, iar contractul de muncă va urma să fie reevaluat anual.

Declarația lui Ilie Bolojan

”Am avut astăzi o ședință de Guvern extraordinară. Primul punct este proiectul de lege privind interdicția pensiei cu salariul în sistemul bugetar din România. Acest proiect de lege va fi trimis Parlamentului, cu solicitarea să fie adoptat în regim de urgență, în așa fel încât să rezolvăm o problemă de echitate, care ține de economii în sectorul public și de asemenea, care ține de posibilitatea de a crește, în cursul anului viitor, într-o anvelopă rezonabilă, salariile în sistemul public”, a anunțat Ilie Bolojan.

Ce prevede lega privind interdicția cumului pensiei cu salariul

Art. VII (1) Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția funcționarilor publici, precum și personalul regiilor autonome înființate de stat, ai societăților/companiilor naționale, al societăților la care statul este acționar unic sau deține o participație majoritară, al regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, al societăților la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, precum și al autorităților de reglementare, care beneficiază de pensie aflată în plată stabilită în baza deciziei de pensie din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, deciziei privind acordarea unei pensii de serviciu sau a unei decizii privind acordarea unei pensii în sistemul pensiilor militare de stat, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului sau al autorității competente în ceea ce privește raporturile de muncă/de serviciu, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.