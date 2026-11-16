AFM deschide sesiunea de înscriere pentru finanțarea bateriilor de stocare a energiei electrice

Administrația Fondului pentru Mediu a lansat un program de finanțare pentru prosumatori, care pot primi până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare a energiei electrice.
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a deschis luni, 16 noiembrie 2026, sesiunea de înscriere a instalatorilor în noul program de finanțare a sistemelor de stocare a energiei electrice. Persoanele fizice cu statut de prosumator vor putea solicita ajutor financiar începând de vineri, 20 noiembrie.
Condiții și buget
Bugetul total al programului este de 400 de milioane de lei. Finanțarea poate acoperi maximum 75% din valoarea proiectului, cu un plafon de 15.000 de lei, TVA inclusă. Costul eligibil maxim este de 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare instalată.
De exemplu, pentru un proiect în valoare de 20.000 de lei, sprijinul ar putea ajunge la 15.000 de lei, dacă sunt respectate condițiile din ghidul de finanțare. Diferența este suportată de beneficiar.
Înscrierea instalatorilor
Prima etapă a programului se desfășoară între 16 noiembrie, ora 10:00, și 20 noiembrie 2026, ora 23:59. În acest interval, firmele pot solicita validarea AFM pentru instalarea sistemelor de stocare.
Dosarele se depun online prin platforma oficială a instituției. Documentele necesare includ cererea de validare semnată electronic, certificatul constatator, cazierele fiscal și judiciar, certificatele fiscale și atestatul ANRE de tip B sau echivalent.
Atestatul trebuie să fie valabil la momentul depunerii cererii și să fi fost emis cu cel puțin 12 luni înainte. Solicitanții trebuie să completeze cererea de finanțare și să încarce documentele prevăzute de ghid în aplicația AFM.