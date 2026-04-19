Cum va fi vremea azi în România: soare în mare parte din țară, dar apar și ploi slabe

Prognoza meteo pentru duminică, 19 aprilie, aduce o zi în general plăcută în România, cu mult soare în majoritatea regiunilor, dar și cu episoade izolate de ploi slabe. Temperaturile continuă să crească ușor, oferind un aspect de primăvară autentică.

Vremea în țară: temperaturi în creștere și ploi trecătoare

Valorile termice se vor încadra între 15-16 grade în depresiunile din Transilvania și până la 24 de grade în Oltenia, unde vremea va fi deosebit de plăcută pentru această perioadă.

În Dobrogea și Bărăgan, ziua începe cu soare, dar nu sunt excluși câțiva nori de ploaie. Temperaturile vor ajunge la aproximativ 19 grade.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, se pot semnala averse slabe, în special după-amiaza, însă soarele va domina mare parte din zi. Maximele vor urca până la 17-18 grade.

În nordul Moldovei și Bucovinei, vremea se încălzește ușor, cu maxime de până la 17 grade. Ploile vor fi izolate, mai ales pe timpul nopții.

Regiunile din Maramureș și nordul Transilvaniei se bucură de o zi frumoasă, cu temperaturi de până la 20 de grade, deși spre seară pot apărea ploi slabe.

În vestul țării, vremea rămâne stabilă și plăcută, fără precipitații, iar temperaturile ating aproximativ 22 de grade.

În Alba Iulia și în restul Transilvaniei, valorile termice ajung la 21 de grade, însă izolat pot apărea ploi slabe, iar la munte, la altitudini mari, sunt posibile precipitații mixte.

Sudul țării și Oltenia: cele mai ridicate temperaturi

În Oltenia, vremea va fi predominant frumoasă, cu puțini nori și maxime de până la 24 de grade - cele mai ridicate valori din țară.

Și în sudul Munteniei, inclusiv în Lunca Dunării, atmosfera va fi plăcută, cu temperaturi de aproximativ 21 de grade, dar cu șanse mici de ploi slabe în zonele deluroase.

Vremea în București

În București, ziua de duminică aduce soare și temperaturi confortabile. Norii apar doar trecător, iar probabilitatea de ploaie este redusă. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 20 de grade, iar noaptea va fi răcoroasă, cu minime de circa 8 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea este în general frumoasă, cu perioade însorite. Izolat pot apărea averse slabe, iar la altitudini mari sunt posibile precipitații mixte. Temperaturile din stațiuni vor crește ușor față de zilele anterioare.

Ziua de 19 aprilie aduce o vreme plăcută în majoritatea regiunilor din România, cu temperaturi în creștere și condiții bune pentru activități în aer liber. Deși apar și câteva ploi slabe pe arii restrânse, acestea nu vor afecta semnificativ aspectul general al vremii.