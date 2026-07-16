Messi, după calificarea Argentinei în finala Mondialului 2026: „M-am pregătit special pentru acest turneu”

Lionel Messi s-a declarat fericit de parcursul Argentinei la Cupa Mondială din 2026, după calificarea în a doua finală consecutivă a competiției. Echipa antrenată de Lionel Scaloni a eliminat Anglia în semifinale, scor 2-1, prin golurile lui Enzo Fernández (85) și Lautaro Martínez (90+2), ambele reușite după pase decisive ale căpitanului argentinian.
„Nimeni nu ne oferă nimic de-a gata"
„Am venit la acest turneu sub semnul întrebării, cu multe îndoieli în jurul nostru, dar eu știam că acest grup concurează întotdeauna, că dă mereu totul și că, atunci când este unit, găsește resurse chiar și atunci când pare că nu mai are de unde”, a declarat Messi, la conferința de presă de după meci.
Căpitanul argentinian a amintit parcursul remarcabil al echipei sale din ultimii ani: „Eram convins că vom fi între primele patru echipe și, mulțumită lui Dumnezeu, am ajuns între primele două. Venim după ce am fost campioni mondiali, am fost cea mai bună echipă din lume în ultimii patru ani, indiferent pe cine deranjează sau ce se spune. Am demonstrat încă o dată pe teren că nimeni nu ne oferă nimic de-a gata.”
Emoțiile semifinalei cu Anglia
Messi a vorbit și despre încărcătura specială a duelului cu Anglia, o adversară istorică pentru fotbalul argentinian.
„A fost incredibil să trăim ceea ce am trăit și să ajungem din nou într-o finală de Cupă Mondială. Înainte de meci spuneam că este doar un meci de fotbal, dar uneori este greu să controlezi emoțiile. Cred că încă de la intonarea imnului am simțit ceva aparte. Era un meci pe care niciunul dintre noi, argentinienii, nu voia să-l piardă”, a spus el.
Ultimul obiectiv rămas: victoria cu Anglia
Atacantul a recunoscut că triumful în fața Angliei era una dintre puținele mize rămase pentru generația sa de aur.
„Îmi mai lipsea să câștig împotriva Angliei, mie și acestui grup, care nu mai are nimic de demonstrat. Cred că aceasta este a cincea finală consecutivă. Să joci încă o finală de Cupă Mondială, a doua la rând, este ceva nebunesc”, a declarat Messi.
Cum s-a pregătit Messi pentru turneul final
Întrebat despre pregătirea sa fizică înaintea Mondialului, Messi a explicat că a depus eforturi speciale pentru a ajunge în cea mai bună formă.
„M-am pregătit și am făcut totul pentru a ajunge în cea mai bună formă la Cupa Mondială și pentru a mă bucura de ea, simțindu-mă bine și util echipei. Am făcut tot posibilul pentru a ajunge în această stare și, mulțumită lui Dumnezeu, am reușit. Știam că voi fi la înălțime. Sunt fericit și mă bucur foarte mult”, a încheiat el.
Argentina o va întâlni pe Spania în finala Cupei Mondiale 2026.