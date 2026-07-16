Începe Electric Castle 2026. Ce artiști nu trebuie ratați

Electric Castle (EC) 2026 începe, astăzi, iar cea de-a 12-a ediție a festivalului se anunță spectaculoasă în line up și experiențe pregătite de organizatori. Aproape 21.000 de participanți au ales să nu mai aștepte deschiderea „oficială” și au petrecut deja o primă noapte în campingul festivalului.
Printre cele mai importante nume care vor urca pe scenă anul acesta se numără The Cure, Twenty One Pilots și Teddy Swims.
Festivalul are loc la Bonțida, la 25 de kilometri de Cluj-Napoca. Pe durata evenimentului vor circula autobuze non-stop între Cluj și festival, dus-întors, potrivit organizatorilor festivalului.
De asemenea, vor exista trenuri dedicate Electric Castle, călătoria din Cluj până la festival durând aproximativ 40 de minute, iar toate trenurile naționale vor opri în Bonțida în perioada festivalului.
Participanții pot ajunge și cu mașina, însă organizatorii recomandă folosirea transportului public.
Cei mai cunoscuți artiști de la Electric Castle 2026
Câteva nume notabile care vor urca pe scena Electric Castle 2026 sunt The Cure, Twenty One Pilots, Teddy Swims, Chase & Status, Wet Leg, Kneecap, LP și Nothing But Thieves.
De asemenea, la festival vor concerta Yung Lean & Bladee, Archive, Mochakk, Skream & Benga, Subtronics, Kölsch și Nastia.
Line-up complet 16-19 iulie
Joi, 16 iulie, printre principalele concerte se numără Balu Brigada, de la 20.10, Sleaford Mods, de la 21.50, Kasablanca, de la 22.30, SG Lewis, de la 00.00, Kneecap, de la 00.45, și Sullivan King, de la 01.50.
Vineri, 17 iulie, Irina Rimes va urca pe scenă la 19.30, Teddy Swims la 21.10, Twenty One Pilots la 23.10, Skream & Benga la 00.15, Mochakk la 01.15, Kölsch la 02.00, iar Subtronics la 02.35.
Sâmbătă, 18 iulie, The Motans va concerta de la 19.40, Maverick Sabre de la 20.20, LP de la 21.20, Archive de la 22.00, Nothing But Thieves de la 23.00, Yung Lean & Bladee de la 23.50, Chase & Status de la 00.40, iar Deep Dish de la 02.00.
Duminică, 19 iulie, Oddisee & Good Compny vor urca pe scenă la 18.15, Vița de Vie la 18.40, Wet Leg la 20.15, Dogstar la 20.50, iar The Cure va susține concertul de la 22.00. Din trupa Dogstar face parte și Keanu Reeves, care cântă la chitara bas.
Cât costă biletele
Prețul unui bilet pentru persoanele sub 25 de ani, denumit Youth Pass U25 costă 139 de euro, redus de la 200 de euro, iar General Access Pass costă 199 de euro, redus de la 250 de euro. Varianta General Access Pass + Insurance (asigurare pentru situații neprevăzute) costă 211 euro.
Toate informațiile despre program, bilete, surprize pot fi descoperite pe www.electriccastle.ro sau în aplicația oficială a festivalului.