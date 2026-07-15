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Actualitate· 2 min citire
Selecționerul Argentinei laudă Spania înaintea unei posibile finale cu Argentina: „Victoria lor a fost meritată”
Spania - Franța
Spania este prima echipă calificată în finala Campionatului Mondial 2026, după victoria cu 2-0 în fața Franței. Ibericii își așteaptă acum adversara din ultimul act, care va fi decisă în confruntarea dintre Argentina și Anglia.
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