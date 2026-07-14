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Argentina, în centrul unui scandal uriaș! 5 milioane de oameni au semnat o petiție împotriva campioanei mondiale

Lionel Messi

Lionel Messi

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 iul. 2026, 16:55

Argentina continuă parcursul către un nou titlu mondial și s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial 2026, însă performanța echipei lui Lionel Scaloni este însoțită de un val de controverse în mediul online.

Campioana mondială en titre a ajuns între primele patru echipe ale competiției după un parcurs fără înfrângere. În faza grupelor, sud-americanii au trecut de Algeria (3-0), Austria (2-0) și Iordania (3-1), iar în fazele eliminatorii au eliminat Capul Verde, Egipt și Elveția.

În paralel cu rezultatele din teren, pe internet a apărut o petiție prin care mai mulți suporteri solicită excluderea Argentinei din competiție. Inițiativa este promovată pe platforma argentinaout.com, iar organizatorii susțin că naționala sud-americană ar fi fost favorizată de arbitraj pe parcursul turneului.

Potrivit inițiatorilor, petiția a adunat aproximativ 5 milioane de semnături. Mesajul publicat pe platformă susține că FIFA și arbitrii ar manifesta favoritism față de Lionel Messi și naționala Argentinei și solicită eliminarea echipei din competiție.

În ciuda numărului mare de semnături, o astfel de petiție nu are efect juridic sau regulamentar asupra desfășurării Campionatului Mondial, iar nu există niciun anunț din partea FIFA privind o eventuală sancțiune sau excludere a Argentinei.

Astfel, reprezentativa pregătită de Lionel Scaloni își continuă programul normal și va disputa semifinala împotriva Angliei, cu obiectivul de a ajunge în marea finală programată pe 19 iulie.

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