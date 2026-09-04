Istvan Kovacs arbitrează Dinamo – FCSB! Decizia lui Kyros Vassaras pentru „Derby de România”

Istvan Kovacs va arbitra la centru derby-ul Dinamo – FCSB, programat sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf din București.
Comisia Centrală a Arbitrilor, condusă de Kyros Vassaras, a ales unul dintre cei mai experimentați arbitri români pentru una dintre cele mai așteptate partide ale etapei.
Kovacs, ales pentru marele derby
Istvan Kovacs, în vârstă de 41 de ani, revine astfel într-un meci cu miză ridicată în SuperLiga. Arbitrul din Carei este unul dintre cele mai importante nume ale arbitrajului românesc și a fost prezent în această vară la Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic.
Delegarea vine într-un moment în care partida dintre Dinamo și FCSB este urmărită cu atenție, cele două rivale întâlnindu-se într-un context important pentru clasamentul SuperLigii.
Unul dintre cei mai experimentați „centrali”
Kovacs are o experiență consistentă în campionatul României. Potrivit datelor publicate după delegare, acesta a ajuns la 385 de meciuri în SuperLigă, fiind pe locul secund în clasamentul all-time, după Sebastian Colțescu.
Arbitrul a revenit în competiția internă după participarea la Campionatul Mondial și a primit deja mai multe partide importante în noul sezon.
Derby cu presiune pentru arbitraj
Dinamo și FCSB se întâlnesc într-un moment în care fiecare decizie a brigăzii poate cântări greu. Meciurile dintre cele două echipe sunt în mod tradițional printre cele mai tensionate din fotbalul românesc, iar delegarea unui arbitru cu experiența lui Kovacs arată importanța acordată partidei de CCA.
În această perioadă, șeful CCA Kyros Vassaras a avut și o întâlnire cu reprezentanții cluburilor din SuperLigă, în cadrul căreia au fost discutate inclusiv modul de funcționare a sistemului VAR și modificările regulamentare pentru sezonul 2026/2027.
Dinamo – FCSB se joacă sâmbătă
„Derby de România” este programat sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf. Pentru ambele formații, partida reprezintă un test important, iar atenția se va concentra atât asupra duelurilor dintre jucători, cât și asupra prestației brigăzii conduse de Istvan Kovacs.