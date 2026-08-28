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Sport· 2 min citire
Aur pentru România la Mondialele de canotaj! Adriana Adam și Simona Radiș, campioane mondiale cu record
Aur pentru România la Mondialele de canotaj! Adriana Adam și Simona Radiș, campioane mondiale cu record
Adriana Adam și Simona Radiș au încheiat finala în 6 minute, 49 de secunde și 86 de sutimi, devansând echipajele Franței și Statelor Unite și stabilind un nou record mondial.
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