Bolojan cere austeritate, primarii aruncă banii în lăutari. Cât au plătit administrațiile locale pentru petrecerile din vară

Publicat 4 sept. 2026, 14:34 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce Ilie Bolojan le cere românilor să facă economii, primarii săi organizează petreceri de zeci de milioane de lei. Potrivit ultimelor calcule, evenimentele din această vară au generat cheltuieli de peste 40 de milioane de lei. Cele mai mari contracte atribuite direct au depășit suma de 250 de mii de lei.

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