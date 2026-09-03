Marius Șumudică amenință cu demisia de la CFR Cluj: „Am ajuns la capătul răbdării!”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 sept. 2026, 16:11

Marius Șumudică ia în calcul plecarea de la CFR Cluj, după ce problemele clubului și plecările succesive de jucători au ajuns să îl afecteze direct. Antrenorul ardelenilor a anunțat că decizia unei eventuale demisii îi aparține și a recunoscut că a ajuns aproape de limita răbdării.

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