Advertising
Social· 1 min citire
Washingtonul pregătește noi sancțiuni împotriva energiei ruse, dacă Putin respinge pacea cu Ucraina
Washingtonul pregătește noi sancțiuni împotriva energiei ruse, dacă Putin respinge pacea cu Ucraina
Washingtonul pregătește noi sancțiuni împotriva energiei ruse
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:10Trei directori din industria de armament, reținuți de DNA, în plin scandal privind programul de înarmare – SURSE
- 08:10Bolojan, declarații controversate după moartea bebelușului de la Marie Curie. Premierul demis spune că spitalele au prea multe paturi
- 22:24Donald Trump a luat o decizie în cazul fraților Tate. Anunțul făcut de Casa Albă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News