Social· 1 min citire

Trecerea cu bacul la PTF Isaccea – Orlivka a fost reluată fără restricţii de circulaţie

Poliția de Frontieră

Poliția de Frontieră

Scris deStoica Marian
Publicat3 sept. 2026, 10:11
Sursărealitatea.net

Trecerea cu bacul la PTF Isaccea – Orlivka a fost reluată fără restricţii de circulaţie, au anunţat, joi, reprezentanţii Gărzii de Coastă.

”Garda de Coastă informează participanţii la traficul transfrontalier că, începând cu data de 02.09.2026, ora 19.00, traficul cu bacul peste fluviul Dunărea, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlivka, a fost reluat etapizat desfăşurându-se în condiţii de fluenţă pentru toate categoriile de autovehicule”, au afirmat reprezentanţii Gărzii de Coastă.

Ei au menţionat că în acest moment, trecerea frontierei prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlivka se desfăşoară fără restricţii de circulaţie.

Trecerea cu bacul fusese oprită pe data de 1 septembrie, din cauza bombardamentelor produse în Ucraina. 

Ruşii au atacat cu drone punctul de trecere pentru transportul cu feribotul "Orlivka", situat la graniţa Ucrainei cu România. 

"În timpul nopţii, Rusia a atacat cu drone de tip «Shahed» punctul de trecere internaţional pentru transportul cu feribotul «Orlivka», situat la graniţa cu România. În urma atacului, s-au înregistrat lovituri asupra clădirii şi a teritoriului punctului de trecere, au izbucnit incendii, care au fost localizate de echipele de salvare", a anunţat serviciul de frontieră al Ucrainei.

Mijloacele de transport au fost redirecţionate către alte puncte de trecere a frontierei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

garda de coastăpolitia de frontieraisacceagranitacontrol

Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe