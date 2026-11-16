Cum va fi vremea săptămâna aceasta

Vremea din România va fi instabilă între 16 și 22 noiembrie, cu ploi în mai multe regiuni și temperaturi care vor urca la 20 de grade înainte de o răcire bruscă spre finalul săptămânii.
Temperaturile maxime vor atinge 19-20 de grade Celsius miercuri, 18 noiembrie, în unele zone din vestul și sudul României, iar în București se estimează valori de 16-17 grade. Vremea va rămâne instabilă, cu ploi, averse și posibile descărcări electrice în mai multe regiuni.
Joi, 19 noiembrie, maximele se vor menține la 18-19 grade în vest și sud. Ploile vor afecta inițial jumătatea sud-vestică, extinzându-se pe parcursul nopții în cea mai mare parte a teritoriului.
Vineri, 20 noiembrie, vremea va fi relativ caldă pentru mijlocul lunii noiembrie, cu maxime de până la 18-19 grade. În Capitală, temperaturile vor rămâne ridicate, între 16 și 19 grade, iar precipitațiile se vor restrânge treptat.
Răcirea va începe sâmbătă, 21 noiembrie, în special în jumătatea nordică a țării. Temperaturile maxime vor coborî la 6-14 grade Celsius, iar minimele nocturne ar putea ajunge până la -2 grade. Ploile se vor concentra în vest și nord, iar la munte sunt așteptate noi ninsori.
Duminică, 22 noiembrie, valorile termice se vor apropia de cele specifice perioadei, cu scăderi mai pronunțate în regiunile nordice. În sud și sud-est, temperaturile vor rămâne ușor mai ridicate, dar diferențele dintre zi și noapte se vor accentua.
Regim pluviometric și condiții la munte
Potrivit estimărilor meteorologice pentru intervalul 16-22 noiembrie, regimul pluviometric va fi mai ridicat decât în mod obișnuit în jumătatea vestică a țării. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă.
Luni, 16 noiembrie, ploile vor afecta Banatul, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei și local Muntenia. În vest și sud-vest sunt estimate cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat, iar în Carpații Occidentali pot depăși 20-25 de litri.
Marți, 17 noiembrie, precipitațiile vor continua în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. Cele mai mari cantități sunt așteptate în vestul țării și în zonele montane, unde pot ajunge la 25-35 de litri pe metru pătrat.
La munte, condițiile meteorologice vor fi dificile pe parcursul întregii săptămâni. Vântul va avea intensificări, cu rafale de 70-90 km/h pe creste și chiar de 90-120 km/h la altitudini mari. În aceste zone sunt așteptate precipitații mixte și ninsori, iar stratul de zăpadă ar putea crește.