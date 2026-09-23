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Dosar penal pentru un comentariu pe internet. Un bărbat este acuzat de instigare la violență

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 23 sept. 2026, 15:01

Procurorii au trimis în judecată un bărbat care a folosit rețeaua socială Facebook pentru a instiga la violențe fizice, viol și ultraj împotriva magistraților.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetările într-un dosar de instigare publică, dispunând trimiterea în judecată a unui bărbat. Acesta este acuzat că a incitat la comiterea unor infracțiuni grave împotriva judecătorilor, procurorilor și a familiilor acestora, folosind o platformă de socializare.

Mesaje de ură și instigare la violență

Faptele s-au petrecut în luna august a anului 2025, când bărbatul a lăsat un comentariu extrem de agresiv la o postare pe Facebook. Acesta a reacționat la un mesaj care le cerea infractorilor și traficanților să atace magistrații pe „domeniile lor personale”. În intervenția sa online, inculpatul a susținut că ar fi necesar ca magistraților să le fie „insuflată o teamă oarecare”, manifestându-și acordul față de ideea săvârșirii unor abuzuri împotriva familiilor acestora.

Procurorii consideră că aceste afirmații publice constituie un îndemn clar la infracțiuni precum violare de domiciliu, viol și ultraj judiciar.

Declarațiile sale virulente i-au adus acum o acuzație formală de instigare publică. Rechizitoriul întocmit de Secția de urmărire penală a fost înaintat către Judecătoria Sectorului 6 din București, care urmează să analizeze probele și să judece cauza în fond.

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