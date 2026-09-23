Social· 1 min citire

Alarmă falsă pe munte. Salvamontiștii explică de ce zgomotele terifiante nu indică mereu prezența unui urs | VIDEO

FOTO: Captură video

FOTO: Captură video

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Teleorman ca sursă preferată
Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 23 sept. 2026, 09:54

Salvamont Suceava le explică turiștilor de ce apelarea numărului de urgență 112 trebuie făcută doar în situații de pericol real, nu și la auzul unor sunete ciudate.

În plin sezon de toamnă, drumețiile la munte pot aduce surprize acustice mai puțin obișnuite. Salvamontiștii din Suceava au transmis un avertisment clar pentru toți pasionații de trasee montane: să nu apeleze serviciul de urgență 112 doar pentru că aud sunete puternice și posibil înspăimântătoare în mijlocul naturii.

Sezonul de împerechere al cerbilor

Explicația specialiștilor este una simplă și legată de ciclul naturii. În această perioadă a anului are loc sezonul de împerechere la cervide, moment în care cerbii masculi produc zgomote specifice cunoscute sub numele de „boncăluit”.

Aceste strigăte sau răgete puternice au rolul de a atrage femelele și de a marca teritoriul. Pentru turiștii nefamiliarizați cu fauna sălbatică, în special în condiții de vizibilitate redusă sau pe timpul nopții, aceste sunete pot părea de-a dreptul terifiante.

Din acest motiv, unii oameni se panichează și asociază greșit zgomotul cu prezența unui animal mult mai periculos, cum ar fi ursul. Totuși, salvatorii montani subliniază că probabilitatea ca un urs să scoată astfel de sunete este extrem de mică. Prin urmare, apelarea numărului unic de urgență ar trebui rezervată exclusiv situațiilor reale de risc major. Pentru a-i ajuta pe vizitatori, Salvamont a publicat chiar și înregistrări cu aceste sunete specifice.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

salvamont suceava

Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe