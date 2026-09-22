Eurostat: România, printre statele UE unde benzina s-a scumpit cel mai mult în august

Prețul benzinei a crescut cu 6,6% în România în august 2026 față de luna precedentă, potrivit celor mai recente date Eurostat.
România se află astfel printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai mari scumpiri lunare la benzină, într-o perioadă în care prețurile carburanților au continuat să urce în cea mai mare parte a blocului comunitar.
România, creștere de 6,6%
În clasamentul creșterilor lunare ale prețului benzinei, România a înregistrat o majorare de 6,6% între iulie și august. Înaintea țării noastre s-au aflat Spania, cu 8,2%, și Italia, cu 6,3%, în timp ce Cipru a raportat o creștere de 6,2%.
Datele Eurostat arată că evoluția prețurilor nu a fost uniformă în Uniunea Europeană. În timp ce benzina s-a scumpit în numeroase state, în Ungaria, Danemarca și Slovacia au fost consemnate ușoare scăderi.
Motorina s-a scumpit și mai mult
Presiunea asupra șoferilor a fost și mai mare în cazul motorinei. La nivelul Uniunii Europene, prețul motorinei a crescut cu 8,3% în august față de iulie, în timp ce benzina s-a scumpit cu 3,3%. Motorina a înregistrat creșteri în 26 dintre cele 27 de state membre.
Cele mai mari majorări lunare la motorină au fost raportate în Cehia, de 14,3%, Bulgaria, de 13,5%, și Luxemburg, de 12,3%. Italia a avut cea mai mică majorare, de 5,2%.
Carburanții, mai scumpi față de anul trecut
Scumpirea din august vine după o perioadă în care prețurile carburanților au crescut semnificativ și raportat la aceeași perioadă din 2025. La nivelul UE, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au fost cu 23,8% mai mari în august 2026 față de august 2025.
În România, presiunea asupra prețurilor carburanților se adaugă unui nivel ridicat al inflației. Eurostat indica pentru România o rată anuală a inflației de 8,2% în iulie 2026, cea mai ridicată din Uniunea Europeană la acel moment.
Datele publicate de Eurostat arată astfel că scumpirea benzinei din România în august a fost printre cele mai mari din UE, în timp ce motorina a avut o creștere și mai accentuată la nivel european.