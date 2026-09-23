Piața imobiliară din România: orașul în care locuințele s-au scumpit cel mai mult în ultimele două luni

Prețurile locuințelor au avut evoluții diferite în marile orașe din România. Timișoara și Sibiul au înregistrat cele mai mari creșteri în iulie și august.
Prețurile locuințelor au avut evoluții diferite în marile orașe din România în lunile iulie și august. Timișoara a înregistrat cea mai mare creștere, în timp ce Bucureștiul a fost singura dintre cele șase mari piețe analizate în care prețurile au rămas sub media primelor șase luni ale anului.
Datele pentru perioada analizată indică diferențe importante între piețele rezidențiale, de la o creștere de 4,1% în Timișoara până la o scădere de 1% în București, raportat la media prețurilor din primul semestru.
Timișoara, cea mai mare creștere a prețurilor la locuințe
Timișoara a avut cea mai dinamică evoluție dintre piețele analizate. Prețurile locuințelor au crescut atât în iulie, cât și în august, iar la finalul lunii august nivelul mediu era cu 4,1% peste media înregistrată în primele șase luni ale anului.
Orașul din vestul țării este urmat de Sibiu, unde prețurile locuințelor au ajuns în august la un nivel cu 3,3% mai mare decât media primului semestru.
Cele două orașe au fost singurele dintre piețele analizate în care prețurile au consemnat creșteri consecutive în iulie și august.
Cum au evoluat prețurile în Cluj-Napoca
Piața imobiliară din Cluj-Napoca a avut o evoluție diferită. După ce prețul mediu a ajuns la aproximativ 3.200 de euro pe metru pătrat în iulie, acesta a coborât la 3.155 de euro/mp în august.
Chiar și după această scădere lunară, nivelul prețurilor din Cluj-Napoca a rămas cu aproximativ 2% peste media primelor șase luni ale anului.
Astfel, Clujul continuă să se numere printre cele mai scumpe piețe rezidențiale din România, chiar dacă în august a fost consemnată o reducere față de luna precedentă.
În București, evoluția a fost diferită față de celelalte mari centre urbane analizate.
După scăderea înregistrată în iulie, prețul mediu al locuințelor a recuperat parțial în august, ajungând la 2.033 de euro/mp.
Valoarea rămâne însă sub media de 2.053 de euro/mp înregistrată în primele șase luni ale anului. Diferența este de aproximativ 1%.
Capitala a fost, astfel, singura dintre cele șase piețe analizate în care prețurile de la finalul lunii august s-au situat sub nivelul mediu din primul semestru.
Ce s-a întâmplat în Iași și Brașov
Și în Iași prețurile au crescut în perioada analizată. După o evoluție mai temperată în iulie, piața a accelerat în august, iar diferența față de media primelor șase luni a ajuns la 2,7%.
În schimb, Brașovul a avut cea mai stabilă evoluție dintre piețele analizate. În august, diferența față de nivelul mediu din primul semestru a fost de numai 0,2%.
Prețurile locuințelor au avut evoluții diferite de la un oraș la altul
Datele pentru lunile iulie și august arată că piața imobiliară din România nu a avut o evoluție uniformă.
În timp ce Timișoara și Sibiul au înregistrat cele mai importante creșteri față de media primului semestru, Brașovul a rămas aproape de nivelul de referință, iar Bucureștiul a încheiat luna august sub această valoare.
În Cluj-Napoca, prețul mediu a scăzut față de luna iulie, dar a rămas peste media primelor șase luni. În Iași, creșterea a fost mai vizibilă în august.
Per ansamblu, evoluțiile din această perioadă indică diferențe tot mai pronunțate între piețele rezidențiale locale, iar variațiile de preț depind în mare măsură de dinamica fiecărui oraș.