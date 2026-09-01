Advertising
Social· 1 min citire
Cine are dreptul asupra spațiului din fața casei sau a blocului
FOTO: Arhivă
Trotuarul și parcările de pe domeniul public nu aparțin automat riveranilor, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:30Patriarhul Daniel, mesaj pentru tinerii ortodocși reuniți la București: ”Vă primim cu bucurie în orașul bucuriei!”
- 12:17Frontiera la Isaccea, închisă temporar după un atac rusesc
- 11:41Copiii s-au predat ecranelor, șotronul și leapșa dispar. Cât timp mai petrec afară la joacă cei mici, față de părinții lor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News