Provocarea de pe TikTok care a băgat spaima într-o comună din România. Localnicii au chemat Poliția

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 aug. 2026, 18:29

Locuitorii din Șuțești, județul Brăila, spun că trăiesc cu teamă după ce mai multe persoane mascate ar fi început să intre noaptea în curți, să lovească pereții locuințelor și să spargă geamuri cu pietre.

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