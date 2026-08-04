Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai bine când râdem?

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 4 aug. 2026, 09:58

Nicole Păcuraru explică, în ediția de astăzi a emisiunii Realitatea Medicală, puterea vindecătoare a râsului și de ce, după câteva momente de bună dispoziție, ne simțim mai relaxați, mai energici și mai optimiști. Aflăm ce se întâmplă în organism atunci când râdem și cum poate acest gest simplu să contribuie la starea noastră de bine.

Râsul nu este doar o reacție la ceva amuzant. Este un proces fiziologic complex. Când râzi, corpul eliberează endorfine, substanțe care reduc durerea și cresc starea de bine. În același timp, scade nivelul de stres. Respirația devine mai profundă, iar mușchii se relaxează. Chiar și râsul „forțat” poate avea efecte pozitive. Este, practic, un scurt antrenament pentru corp și minte.

De aceea, după un moment de râs autentic, te simți mai ușor. Râsul nu schimbă situația. Dar schimbă felul în care o simți. 

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