Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru. De ce ne trezim uneori înainte să sune alarma?

Realitatea de Teleorman
Scris de Realitatea de Teleorman Publicat: 3 aug. 2026, 09:58

De ce ne trezim uneori cu câteva minute înainte să sune alarma? La „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre mecanismele biologice ale somnului, ritmul circadian și semnalele prin care organismul anticipează momentul trezirii.

Ți s-a întâmplat să te trezești cu câteva minute înainte să sune alarma? Nu este coincidență. Corpul tău are un ceas intern foarte precis, numit ritm circadian. Dacă te trezești la ore similare în mod repetat, creierul începe să anticipeze momentul. Cu puțin timp înainte de trezire, nivelul de cortizol crește natural. Acest hormon te ajută să devii alert. Practic, corpul se pregătește singur să se trezească.

Când programul este haotic, acest mecanism nu mai funcționează la fel de bine. Dar atunci când există rutină, alarma devine aproape inutilă. Corpul nu doar reacționează.
Anticipează. 

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