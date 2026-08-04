România introduce TollRO din 31 august 2026. Camioanele vor plăti taxa de drum în funcție de kilometrii parcurși

Publicat 4 aug. 2026, 08:40 Sursă Realitatea.net

România va introduce, începând cu 31 august 2026, sistemul electronic de taxare TollRO, destinat vehiculelor de transport marfă de peste 3,5 tone. Noua taxă va fi calculată în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului, tipul drumului utilizat și nivelul emisiilor poluante. Sistemul va înlocui actuala rovinietă achitată pentru o anumită perioadă de valabilitate. Pentru autoturisme și pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, rovinieta va rămâne în vigoare.

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