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Politica· 2 min citire
Valul suveranist a luat amploare în întreaga țară. Marius Lulea (AUR): "Sunt convins că Anca Alexandrescu va câștiga în Capitală"
Valul suveranist a luat amploare în întreaga țară. Marius Lulea (AUR): "Sunt convins că Anca Alexandrescu va câștiga în Capitală"
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea este ferm convins că Anca Alexandrescu și suveraniștii vor câștiga primăria Capitalei
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