Trump anunță un acord pentru dezarmarea Hamas, însă sprijinul Israelului rămâne incert
Trump, acord pentru dezarmarea Hamas
Situația de pe teren din Gaza rămâne, deocamdată, departe de obiectivele acordului.
Președintele american a declarat că discuțiile purtate joi la Cairo între mediatori și liderii grupării palestiniene Hamas au dus la un acord etapizat pentru dezarmarea în Fâșia Gaza.
Potrivit Reuters, un oficial Hamas a descris documentul drept un proiect de acord, iar oficiali americani au spus că Israelul este sceptic că gruparea militantă care controlează enclava își va preda armele.
„Astăzi, Consiliul pentru Pace a ajuns la un acord ISTORIC pentru DEZARMAREA COMPLETĂ a Hamas și a tuturor celorlalte grupări armate din Gaza”, a scris Donald Trump într-o postare pe rețelele sociale, adăugând că dezarmarea va avea loc în etape.
„Este un pas monumental spre o PACE și o SECURITATE durabile”, a adăugat el, citat de BBC.
Donald Trump a afirmat că acordul reprezintă o etapă esențială pentru ca Gaza să fie administrată de un nou guvern palestinian, care va colabora îndeaproape cu așa-numitul Consiliu pentru Pace.
„În același timp, Israelul va beneficia de securitatea pe care o merită, iar Gaza nu va mai fi folosită ca bază pentru atacuri teroriste”, a mai notat liderul de la Casa Albă.
Ambasada Israelului la Washington nu a răspuns imediat solicitării de comentarii privind anunțul lui Trump.
O sursă Hamas a declarat pentru Reuters că „proiectul de acord” prevede doar depozitarea armelor grele și menținerea acestora sub controlul unei administrații palestiniene. Armele nu ar urma să fie transferate Israelului.
„Nu vom lua nicio măsură pentru dezarmarea înainte de retragerea Israelului din Fâșia Gaza”, a declarat pentru Al Jazeera Ghazi Hamad, membru al echipei de negociere a Hamas.
Un oficial american le-a spus joi jurnaliștilor că Israelul este „foarte sceptic că Hamas se va dezarma”.
„Suntem foarte încrezători că vor respecta acordul”, a adăugat oficialul american. „În caz contrar, evident, președintele Trump ar fi foarte, foarte dezamăgit”, consideră el.
Există, de asemenea, întrebări despre durata procesului. Un oficial al Consiliului pentru Pace a estimat că acesta ar putea dura între 200 și 320 de zile, însă un oficial american a minimalizat importanța acestui calendar.
Un oficial israelian, care a solicitat să rămână anonim, a declarat înaintea anunțului lui Trump că statul evreu a respins o propunere.
„Israelul cere dezarmarea completă a Hamas, inclusiv îndepărtarea armelor din Gaza și demilitarizarea totală a Fâșiei, ca o condiție prealabilă pentru orice proces”, a spus oficialul joi.
„Documentul în 15 puncte aflat în discuție nu oferă un răspuns satisfăcător acestor cerințe, iar Israelul și-a transmis obiecțiile”, a explicat el.
Anterior, atacuri israeliene au ucis cel puțin șase palestinieni în Gaza, inclusiv doi copii, potrivit personalului medical.
Foaie de parcurs pentru dezarmarea Hamas
Liderii Hamas au discutat cu mediatori din Egipt, Qatar și Turcia despre a doua etapă a planului lui Donald Trump pentru Gaza, prezentată de Consiliul pentru Pace.
Liderul SUA a creat acest organism pentru a supraveghea un plan destinat încheierii războiului Israelului în Gaza și reconstrucției teritoriului devastat. El a numit membrii consiliului, pe care îl conduce, și a declarat anul trecut că acesta va supraveghea administrarea temporară a Fâșiei Gaza.
„În fața noastră se află perspectiva unei Fâșii Gaza reconstruite, administrate de palestinieni, aflate în pace cu Israelul și cu un orizont politic pentru o soluționare semnificativă a conflictului israeliano-palestinian”, a transmis Nickolay Mladenov, emisarul Consiliului pentru Pace al lui Trump pentru Gaza, după postarea președintelui.
Oficialii implicați în negocieri au oferit puține detalii despre planurile de reconstrucție a Fâșiei Gaza.
Planul mai prevede o creștere semnificativă a ajutorului umanitar, administrarea de către o structură civilă palestiniană, retragerea forțelor israeliene din Gaza și desfășurarea unei forțe internaționale care să contribuie la menținerea securității.
Predarea armelor ar putea reprezenta principalul obstacol
Situația de pe teren din Gaza rămâne, deocamdată, departe de obiectivele acordului.
Hamas dorește ca Israelul să se angajeze să oprească atacurile asupra Fâșiei Gaza și să își retragă forțele.
Nu este clar ce se va întâmpla cu armele ușoare sau personale și nici dacă noua poziție a Hamas va fi acceptată de Israel sau de Consiliul pentru Pace.
Planul include eliminarea tunelurilor, a depozitelor de armament și a instalațiilor de producție a armelor, a declarat un diplomat implicat în discuții. Acesta a adăugat că, la finalul procesului, nu ar mai trebui să existe infrastructură militantă în Gaza.
„Nu este cu adevărat un acord bazat pe încredere”, a declarat joi un oficial american, descriindu-l drept „un acord bazat pe îndeplinirea unor condiții”.
Armata israeliană a continuat să își extindă ocupația militară în Gaza, iar premierul Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul intenționează să mărească la 70% suprafața enclavei aflată sub controlul său.
Nu este clar câte trupe ar putea fi disponibile pentru planificata Forță Internațională de Stabilizare și nici dacă militarii israelieni se vor retrage din enclavă.
Atacurile continuă
Oficiali din domeniul sănătății au declarat că atacuri israeliene separate au ucis joi în Gaza cel puțin doi copii, o femeie și trei bărbați.
Armata israeliană a transmis că a atacat militanți Hamas din enclavă.
Armistițiul din Gaza a fost încălcat în mod repetat. De la intrarea în vigoare a acordului, în octombrie, peste 1.200 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în atacuri israeliene, iar patru militari israelieni au fost uciși de militanți, potrivit autorităților sanitare din Gaza și, respectiv, autorităților israeliene.
Hamas nu își face publice, de regulă, pierderile.
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