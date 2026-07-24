Daniel Udrescu: Paralela Cipru, Grecia, România. Cât de sigure sunt economiile populației?

După conferința de presă a premierului demis Ilie Bolojan și după ce au fost poprite conturile ROMATSA, în cadrul unei proceduri de executare silită împotriva statului român, nu pot să nu mă întreb în ce direcție este împinsă România. Când un premier DEMIS continuă să promoveze mesaje politice și să ofere lecții societății, apare o problemă de legitimitate democratică, mai ales ca încearcă să stabilească direcția strategică a țării.

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