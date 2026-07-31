Advertising
Economie· 1 min citire
Bugetul pentru mașini electrice din Rabla Auto 2026, epuizat în doar 10 zile
FOTO: Arhivă
Publicat31 iul. 2026, 08:49
Actualizat31 iul. 2026, 08:50
Fondurile destinate achiziției de autovehicule electrice prin Programul Rabla Auto 2026 au fost consumate integral la numai zece zile de la deschiderea sesiunii de înscrieri.
Citește și
- 10:47AEI: Românii nu plătesc mult pentru că benzina este scumpă, ci pentru că benzina ieftină e taxată scump
- 09:48Zi decisivă pentru România, Fitch decide astăzi noul rating de țară. Care sunt efectele retrogradării la categoria „junk”
- 09:22Patronul unei benzinării a pus lacătul pe ușă: ”Nu mai fac față”
- 08:35Kazahstan oprește din nou livrările de petrol. Carburanții se scumpesc accelerat, iar românii plătesc nota de plată
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Teleorman și pe Google News