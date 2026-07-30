Lia Olguța Vasilescu: ”Ce se întâmplă în sănătate este o bătaie de joc. Se guvernează extraordinar de prost”

Publicat 30 iul. 2026, 23:24 Actualizat 30 iul. 2026, 23:28 Sursă Realitatea PLUS

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a declarat joi seară, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, moderată de Ana Maria Păcuraru, că reducerea veniturilor medicilor reprezintă o măsură gravă, cu efecte directe asupra sistemului sanitar, și a lansat un nou atac la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan. Fostul ministru al Muncii a avertizat că actuala guvernare riscă să determine un nou exod al cadrelor medicale.

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