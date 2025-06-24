PROGRAMUL DE GUVERNARE, TRIMIS ÎN PLIC PENTRU GUVERNANȚI. CINE AR FI REDACTAT PLANUL DE SĂRĂCIRE A ROMÂNILOR - SURSE

Informații bombă obținute de Realitatea PLUS despre programul de guvernare asumat de Ilie Bolojan

Informații bombă obținute de Realitatea PLUS despre programul de guvernare asumat de Ilie Bolojan. Măsurile care îi sărăcesc pe români ar fi venit în plic din afara executivului, gata să fie aplicate așa cum au fost dictate. Un document aflat în posesia jurnaliștilor postului TV arată că programul de guvernare ar fi redactat de o firmă de consultanță, nu ar fi fost verificat de experți și nici nu ar fi fundamentat de instituțiile de profil. Practica amintește de ce a făcut Cristian Ghinea, fostul ministru al Fondurilor Europene, cel care s-a ocupat de PNRR.

Potrivit informațiilor din documentul obținut de Realitatea Plus și spicuite de jurnalista Alessia Păcuraru, programul de guvernare ar fi fost redactat în mai puțin de o oră, mai precis timpul total de editare a fost de circa 40 de minute, iar autorul textului este Cătălin Dumitru, cel care este legat de firma de consultanță politică Kensington Communication.

Realitatea Plus a încercat să obțină un punct de vedere din partea acestuia, dar până la ora publicării știrii acesta nu a oferit nicio reacție.

Interesant este și faptul că ultima modificare adusă documentului a fostă făcută de Mihai Jurca, fost city manager la Oradea, consilier prezidențial din perioada interimatului lui Ilie Bolojan și propus de acesta șef al Cancelariei primului ministru.

Din document lipsesc punctele de vedere ale unor instituții precum Banca Națională, Consiliul Economic și Social sau Academia Română. De asemenea, nu apar date bugeatre și nici studiu de impact, potrivit Realitatea Plus.