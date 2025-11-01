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Politica· 1 min citire
MINISTRUL APĂRĂRII, IONUȚ MOȘTEANU, ÎN VIZITĂ OFICIALĂ ÎN EGIPT. ROMÂNIA SEMNEAZĂ UN ACORD DE COOPERARE MILITARĂ CU CAIRO
MINISTRUL APĂRĂRII, IONUȚ MOȘTEANU, ÎN VIZITĂ OFICIALĂ ÎN EGIPT. ROMÂNIA SEMNEAZĂ UN ACORD DE COOPERARE MILITARĂ CU CAIRO
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, se află într-o vizită oficială în Republica Arabă Egipt,
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