Liviu Dragnea, dezvăluiri explozive despre George Simion, încă din 2023: Coldea este mentorul lui George Simion

Scris de Daniel Onescu Publicat: 9 oct. 2026, 11:15

În ianuarie 2023, fostul lider PSD Liviu Dragnea a declarat la Realitatea Plus că George Simion ar fi omul fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Dragnea susținea că informația i-ar fi fost transmisă, cu peste zece ani în urmă, de liderul UDMR, Kelemen Hunor. George Simion neagă „în totalitate aceste invenții” și spune că sunt „minciuni sfruntate”.

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