Publicat 23 nov. 2026, 13:19 Sursă euronews

Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat luni, la evenimentul ROINVEST, că economia României ar urma să revină pe creștere în 2027, după un an marcat de presiuni bugetare și activitate economică slabă.

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