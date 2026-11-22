Publicat 22 nov. 2026, 20:44 Sursă realitatea.net

Miron Mitrea, analist politic și fost ministru al Transporturilor, a declarat duminică seară, în direct la Realitatea PLUS, că România pierde teren pe plan extern din cauza lipsei unei strategii eficiente, spre deosebire de Polonia, care reușește să mențină relații solide atât cu SUA, cât și cu Uniunea Europeană. De asemenea, el a lansat un avertisment privind garanțiile de securitate oferite de NATO, subliniind că Alianța nu are o armată proprie și că niciun stat membru nu poate fi obligat să intervină într-o situație de criză.

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